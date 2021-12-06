فرسان التغيير تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين



الوكيل الاخباري - نظم فريق فرسان التغيير بالتعاون مع جمعية نسمة خير، اليوم الاثنين، وهم فريق شبابي وطني، سلسلة فعاليات في مركز الحسين الثقافي، شهدت مشاركة شبابية واسعة من رواد العمل التطوعي، وذلك بالتزامن مع مرور سنة على اطلاق الفريق ضمن احتفال اليوم العالمي للمتطوعين.



وقال امين عام وزارة الداخلية السابق رائد العدوان الذي رعى الفعاليات، بحضور المستشار الدولي لشؤون العشائر وليد الخضير، ومجموعة من النخب السياسية والشبابية والمجتمع المحلي، إن التطوع يعد أولوية لدى الوزارة، حيث تحرص من خلال برامجها وشراكاتها مع مختلف الجهات إلى تعزيز ثقافة التطوع وتنظيم الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات، مثمنا جهود ومبادرات الشباب المتطوعين التي تجوب جميع محافظات المملكة.

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