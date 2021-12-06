الثلاثاء 07-12-2021
الوكيل الاخباري

حماية البيئة لوادي الأردن تطلق مبادرة رفاه الموظفين

الأردن يدين اعتداءات مليشيا الحوثي المتكررة على السعودية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

جامعة مؤتة تبحث سُبل التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية

الاوقاف توضح حول تعميم اغلاق المساجد التي لا يلتزم مرتادوها - وثيقة

وزارة التربية والتعليم توجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس

بدء فعاليات درب المئوية في مأدبا

فرسان التغيير تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

الإثنين، 06-12-2021 09:48 م

فرسان التغيير تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

Capture.JPG888



الوكيل الاخباري - نظم فريق فرسان التغيير بالتعاون مع جمعية نسمة خير، اليوم الاثنين، وهم فريق شبابي وطني، سلسلة فعاليات في مركز الحسين الثقافي، شهدت مشاركة شبابية واسعة من رواد العمل التطوعي، وذلك بالتزامن مع مرور سنة على اطلاق الفريق ضمن احتفال اليوم العالمي للمتطوعين.

وقال امين عام وزارة الداخلية السابق رائد العدوان الذي رعى الفعاليات، بحضور المستشار الدولي لشؤون العشائر وليد الخضير، ومجموعة من النخب السياسية والشبابية والمجتمع المحلي، إن التطوع يعد أولوية لدى الوزارة، حيث تحرص من خلال برامجها وشراكاتها مع مختلف الجهات إلى تعزيز ثقافة التطوع وتنظيم الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات، مثمنا جهود ومبادرات الشباب المتطوعين التي تجوب جميع محافظات المملكة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

حماية البيئة لوادي الأردن تطلق مبادرة رفاه الموظفين

وزارة الخارجية - Copy

الأردن يدين اعتداءات مليشيا الحوثي المتكررة على السعودية

w

جامعة مؤتة تبحث سُبل التعاون المشترك مع الوكالة الألمانية

0L5A0040

الاوقاف توضح حول تعميم اغلاق المساجد التي لا يلتزم مرتادوها - وثيقة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم توجه رسالة الى اولياء امور طلبة المدارس

w

بدء فعاليات درب المئوية في مأدبا

أخبار متعلقة
f

وزارة الشباب تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

1120212318287897021535

البلقاء التطبيقية تطلق مبادرة عيلتنا ما احلاها

w

200 متطوع يشاركون بفعاليات يوم الريادة العالمي في اربد

1020212912222241566388

إربد: انطلاق مهرجان الابداع وورش عمل شبابية