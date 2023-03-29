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الأربعاء، 29-03-2023 12:13 م

فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام للمناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة عن طرح فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء الدولي، لإنشاء مركز لوجستي لتصدير وإعادة تصدير منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية.

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وبيّن الغرايبة أنه وانسجاما مع التوجيهات الملكية بتحفيز بيئة استثمار نشاط الأدوية وجعل الأردن مركزا إقليميا وعالميا لهذا النشاط الاقتصادي تعلن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن إشهار فرصة استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص لإنشاء مركز لوجستي لتصدير وإعادة تصدير منتجات الأدوية والمستلزمات الطبية بهدف تحفيز نشاط الصناعة.


وأشار الغرايبة إلى أن فكرة إنشاء المشروع جاءت مدعومة بآلية عمل وتشغيل خاصة تربط مشروع المركز اللوجستي في المنطقة الحرة بالمطار مع مركز الشحن داخل المطار عبر طريق خاص يضمن عملية المناولة بأسرع وقت، بهدف تلافي أية مخاطر تلف للبضائع ذات الحساسية العالية.


 




 

 


 

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