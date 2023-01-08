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الأحد، 08-01-2023 02:45 م

فرص تدريب وعمل للذكور والإناث في العقبة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص عن فتح باب التسجيل للباحثين عن عمل من الذكور والإناث والراغبين بالتدريب في مجال مهنة إدارة التزويد، و مأمور مستودع .

وقالت السلطة، إن المتقدم سوف يحصل على مكافأة مالية بقيمة 50 ديناراً،  إضافة إلى 25 دينار ، كما سيحصل على شهادة كفاءة ومزاولة مهنة .

ونوهت إلى أن مدة الدورة 5 اشهر اول 3 اشهر نظري، وشهرين في بيئة العمل

ودعت الراغبين مراجعة مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص اعتبارا من يوم الاثنين 9/1/2023 ولغاية يوم الخميس 12/1/2023 .

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