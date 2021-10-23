فرص عمل شاغرة في الجمعية الملكية للتوعية الصحية-رابط

الوكيل الإخباري-أعلنت الجمعية الملكية للتوعية الصحية عن توفر فرص عمل شبابية تحت مسمى "متطوع" ضمن برنامج التوعية الصحية المجتمعية.
حيث أوضحت شروط المتطوعين كالتالي :
-العمر من 20-35 عام
-أردنيين وأبناء أردنيات وسوريين
-الإلتزام لمدة 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد"قابلة للتمديد"
-استقطاب 50 عائلة من منطقة المتطوع/ة
-اجادة المهارات الأساسية للحاسوب والشبكات الإجتماعية
-الإلتزام بالسياسات الإدارية ونظام شؤون المتطوعين في الجمعية الملكية للتوعية الصحية والتي سيتم تناولها في التدريبات.
كما أوضحت المهام:
-العمل من المنزل وفي الميدان"زيارات منزلية للعائلات المستفيدة"
-حضور التدريبات المتخصصة من قبل الجمعية الملكية للتوعية الصحية
-عقد زيارة واحدة ومكالمة هاتفية واحدة لكل عائلة مستفيدة " على أن تكون المكالمة من 15-20دقيقة" في الشهر الأول حول المواضيع الصحية، بحيث لا تتجاوز مدة العمل عن 15 يوم في الشهر.
وللتقديم للوظيفة حددت أخر موعد الثلاثاء ٢٦/١٠ من خلال الرابط : انقر هنا
جاء ذلك من خلال رصد "الوكيل الإخباري" الصفحة الرسمية للجمعية الملكية للتوعية الصحية على فيسبوك .