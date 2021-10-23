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السبت، 23-10-2021 03:12 م

فرص عمل شاغرة في الجمعية الملكية للتوعية الصحية-رابط

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الوكيل الإخباري-أعلنت الجمعية الملكية للتوعية الصحية عن توفر فرص عمل شبابية تحت مسمى "متطوع" ضمن برنامج التوعية الصحية المجتمعية.

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حيث أوضحت شروط المتطوعين كالتالي :

-العمر من 20-35 عام

-أردنيين وأبناء أردنيات وسوريين

-الإلتزام لمدة 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد"قابلة للتمديد"

-استقطاب 50 عائلة من منطقة المتطوع/ة

-اجادة المهارات الأساسية للحاسوب والشبكات الإجتماعية

-الإلتزام بالسياسات الإدارية ونظام شؤون المتطوعين في الجمعية الملكية للتوعية الصحية والتي سيتم تناولها في التدريبات.

 

كما أوضحت المهام:

-العمل من المنزل وفي الميدان"زيارات منزلية للعائلات المستفيدة"

-حضور التدريبات المتخصصة من قبل الجمعية الملكية للتوعية الصحية

-عقد زيارة واحدة ومكالمة هاتفية واحدة لكل عائلة مستفيدة " على أن تكون المكالمة من 15-20دقيقة" في الشهر الأول حول المواضيع الصحية، بحيث لا تتجاوز مدة العمل عن 15 يوم في الشهر.

 

وللتقديم للوظيفة حددت أخر موعد الثلاثاء ٢٦/١٠ من خلال الرابط : انقر هنا

 

جاء ذلك من خلال رصد "الوكيل الإخباري" الصفحة الرسمية للجمعية الملكية للتوعية الصحية على فيسبوك .

 


 




 

 


 

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