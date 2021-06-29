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الثلاثاء، 29-06-2021 11:06 ص

فرص عمل في المستشفيات الخاصة.. تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة عن توفر فرص عمل في قطاع المستشفيات الخاصة بتخصص (ممرض قانوني أو مشارك ذكوراً واناثاً).اضافة اعلان


وقال مدير مديرية التشغيل المركزي الدكتور عون النهار، إن هذا الإعلان يأتي بموجب اتفاقية التشغيل التي وقعت مطلع العام الجاري بين الوزارة وجمعية المستشفيات الخاصة والتي تهدف إلى التشبيك بين الباحثين عن العمل ومستشفيات القطاع الخاص.

ودعا النهار الراغبين بالعمل ويحملون المؤهل العلمي بتخصص ممرض قانوني أو مشارك وغير مشترك بالضمان الاجتماعي إلى ارسال سيرهم الذاتية على البريد الالكتروني (molgov\in.emp).

 




 

 


 

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