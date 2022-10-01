فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية الزرقاء عن توفر فرص عمل مؤقتة في مشاريع البنية التحتية والأبنية والصيانة العامة من الأردنيين والسوريين للذكور والإناث وللأشخاص ذوي الإعاقة.

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وقالت البلدية إنه للاستفسار حول فرص العمل يجب مراجعة مبنى البلدية وحسب المهارات المدرجة تاليا:



1- أعمال تحميل وتنزيل.

2- التفريد والتمشيط.

3- سائقي آليات حسب متطلبات المقاول.

4- أعمال نقل المواد.

5-أعمال أخرى متعلقة بتنفيذ بالخلطات الاسفلتية.

وأضافت أن الفرص المتاحة تشمل جميع المؤهلين على التقديم، من النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بشكل خاص على التقديم، كما يتم تشجيع سكان نفس البلدية بشدة على التقديم.

وأشارت البلدية إلى أن أجر العمال هو الحد الأدنى للأجر اليومي للعمالة في مثل هذه المشاريع حيث يقدر بـ 14 دينار مقابل 8 ساعات عمل يومية.



وتاليا متطلبات إشغار فرص العمل:



1. أن يكون أردني/ أردنية أو سوري/ سورية الجنسية.



2. أن يكون عمر المتقدم بين 18 و59 عامًا إذا كان ذكرًا وأن يتراوح عمره بين 18 و54 عامًا إذا كانت أنثى اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب وفقًا للوائح الضمان الاجتماعي.



3. يجب أن يكون المتقدم محصن بالكامل ضد كوفيد- 19، أو يمتلك إعفاء طبي رسمي من التطعيم وفقًا لمتطلبات الحكومة فيما يتعلق بحالة تطعيم العاملين في القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 35. وإذا كان مقدم الطلب قد تلقى جرعة واحدة من لقاح كوفيد- 19 وقت تقديم الطلب، فيجب عليه تقديم دليل على الجرعة الثانية قبل بدء القرعة ليتم اعتباره مؤهلاً للمشاركة فيها.



المستندات المطلوبة لتقديمها مع الطلب إلكترونيًا:



1. صورة من كلا الوجهين من بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة الخدمات (للسوريين).



2. نسخة من المستندات الطبية التي تثبت حالة الإعاقة (في حالة التقديم كشخص ذوي إعاقة).



3. نسخة من شهادة التطعيم الكاملة لـ كوفيد- 19. أو الإعفاء الطبي الرسمي من تلقي التطعيم.



فترة تقديم الطلبات من صباح يوم الأحد 2022/10/2 ولغاية مساء يوم الخميس 2022/10/6.



ملاحظات:



- لن يتم النظر بأي طلب يتم التقدم به بعد هذا التاريخ ولا يستوفي الشروط المذكور اعلاها.



- سيتم اجراء قرعة عامة لاختيار العمالة غير الماهرة، وسيتم الاعلان عن أسماء العمال المختارين في بث مباشر.



- سيتم إجراء مقابلات فنية لاختيار العمالة الماهرة حسب احتياجات المشروع.



- سيتم توقيع عقود عمل بين المقاول المنفذ للمشروع والعمال الذين سيتم اختيارهم.



- سيتم التواصل مع الذين سيقع عليهم الاختيار من خلال الرقم الهاتف او البريد الاكتروني المذكور في الطلب.

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