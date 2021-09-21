فرص عمل للأطباء المتعطلين في التقصي الوبائي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلنت نقابة الأطباء الأردنية عن توفر فرص عمل للأطباء العامين المتعطلين عن العمل والخريجين الجدد في مشروع (إعطاء المطاعيم والتقصي الوبائي).



واشارت النقابة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك ان مدة المشروع ثلاثة اشهر، قابلة للتجديد في حال تم تمديد المشروع وتشمل محافظات المملكة .



ولفتت ان اوقات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا و ايام السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا .

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