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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 01:54 م

فرص عمل للاردنيين في أمريكا - رابط للتسجيل

Work in America


الوكيل الإخباري - مجدي الباطية -  أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن عن فرص للدراسة قصيرة الأجل وفرص العمل بعد الدراسة في الولايات المتحدة .

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وجاء في اعلان السفارة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الاحد : 
" هل تفكر في الدراسة قصيرة الأجل وفرص العمل بعد الدراسة في الولايات المتحدة؟ انضم إلى برامج التعليم المستمر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Extension) لتتعرف على برامج الشهادات المثرية، واحصل على معلومات حول إمكانيات التدريب العملي الاختياري (OPT)، واستكشف الدعم المتاح للطلاب الدوليين الباحثين عن فرص عمل.اكتشف كيف يمكن لبرامج الشهادات أن تجهزك بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل الأمريكي "

 

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