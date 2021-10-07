فرص عمل للممرضين والممرضات في ألمانيا- تفاصيل

الوكيل الإخباري– أعلنت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، اليوم الخميس، عن توفر عقود عمل للتمريض القانوني والقابلات القانونيات من حملة درجة البكالوريوس في المستشفيات والمنشآت الرعاية الصحية في المانيا.



وذلك ضمن التخصصات و المجالات التالية:



. التمريض العام (الجراحة والطب الباطني)



· تمريض الأطفال



· العناية المركزة للأطفال



· رعاية الأطفال الخداج



· عناية مركزة



· قسطرة القلب



· العمليات



· تخدير



· وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة



· قسم الطوارئ



المتطلبات الأساسية التالية ضرورية لنجاح التنسيب:



١· بكالوريوس تمريض



٢· سنتين على الأقل من الخبرة المهنية بعد حصولك على درجة البكالوريوس



٣· يجب اكتساب معرفة اللغة الألمانية بمستوى B2 وإثباتها عن طريق شهادة B2 من معهد لغة معتمد – Goethe أو ÖSD.



إذا كنت تستوفي هذه المتطلبات بالفعل ، أو كنت مستعدًا للعمل على تحقيقها ، فيمكننا أن نقدم لك ما يلي:



· عقد عمل حسب خبرتك في أفضل المستشفيات الألمانية



· عند الطلب ، سنجد لك سكنًا ونأخذك إلى هناك مباشرةً من المطار بعد وصولك ألمانيا



· نحن ندعمك ويسعدنا مساعدتك في البدء في ألمانيا – بدءًا من فتح حساب مصرفي بالبنك



· الحصول على تأمين صحي



*** نحن لا نفرض عليك رسوم مقابل خدماتنا!***



إذا كنت مهتمًا ، فيرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى



[email protected]



ستكون المقابلات في نقابة الممرضين والممرضات القائمة في منطقة الشميساني على ٣ أيام :



الإثنين ١١. ١٠. ٢٠٢١



الثلاثاء ١٢. ١٠. ٢٠٢١



الأربعاء ١٣. ١٠. ٢٠٢١



من الساعة ١١ ظهراُ حتى ٤ عصراً.

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