فرص عمل مؤقتة للمتعطلين عن العمل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال مدير آثار محافظة عجلون، الدكتور إسماعيل ملحم، إنه تم البدء باستقبال طلبات العمل بالمشاريع المؤقتة لتأهيل وصيانة وترميم المواقع الأثرية.وأضاف لـ(بترا)، اليوم الخميس، أن هذه المشاريع توفر فرص عمل لأبناء المحافظة المتعطلين من حملة التخصصات المرتبطة بالآثار والهندسة، مبينا أن العمل سيتضمن إجراء أعمال الصيانة والترميم في العديد من المواقع السياحية والأثرية، بهدف الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لها.وأشار إلى أن فتح المجال للعمل بهذه المشاريع يأتي إيماناً من رسالة دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة لمساندة الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة وتوفير فرص تدريبية تشغيلية في مثل هذه الظروف الحالية والاستثنائية التي يعيشها الوطن.ودعا الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط لتقديم الطلبات في مبنى المديرية مصطحبين معهم الأوراق المطلوبة وهي صورة عن البطاقة الشخصية والمؤهل العلمي بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه والشهادات المهنية والخبرات.