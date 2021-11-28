الأحد 28-11-2021
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هونغ كونغ تشدد قواعد الحجر الصحي لسكانها القادمين من إفريقيا

الأحد، 28-11-2021 07:16 ص

فرض حجر صحي 14 يوما على الأردنيين القادمين من دول إفريقية اعتبارا من اليوم

مطار الملكة علياء


الوكيل الاخباري - يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد قرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني ،بتسوانا)وفق ما قررته وزارة الداخلية .

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وجاء القرار نظراً لظهور متحور جديد لفايروس كوفيد-19 (B.1.1.529) في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يُعتقد أنه أسرع إنتشاراً من المتحور (دلتا) السائد حالياً في الأردن وفي معظم دول العالم وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن.

وينص قرار الوزارة على منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلاّ بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد ، وسيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجراً مؤسسياً لمدة 14 يوما وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من الكورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.


 




 

 


 

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