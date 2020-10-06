الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 06:16 م

فرض حظر التجول الشامل الجمعة والسبت بالاردن ولإشعار آخر

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -أعلن مدير عمليات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية، فرض حظر التجوّل الشامل، في جميع المحافظات، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس على الجمعة المقبلة، ولمدّة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت / الأحد المقبل، في ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار خلال إيجاز صحفي إلى تكرار تطبيق حظر التجول الشامل بالآلية ذاتها خلال الأسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر.
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وأضاف العميد الفراية، "خلال ساعات حظر التجول الشامل، لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية؛ وتستثنى فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية".
وأكد الفراية استمرار سريان حظر التجوّل الجزئي يوميّاً، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحاً للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحاً؛ ولا يسمح خلالها بالخروج إلّا للأشخاص المصرّح لهم، باستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل.
وبشأن الأشخاص المسافرين أو العائدين من السفر؛ فيتمّ السماح لهم بالمرور خلال أيّام حظر التجوّل الشامل، بمجرّد إبرازهم لتذاكر السفر لنقاط الغلق الأمنيّة.
وقال إنه اعتباراً من صباح يوم الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة / الجيش العربي في جميع المحافظات، على أن يستمرّ مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة، وفقاً لنظام التتبّع الجغرافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وسيتمّ تنفيذ عزل وحظر شامل في هذه المناطق، لأسبوع أو أسبوعين، وفقاً للآليّة المعمول بها حاليّاً.
وستستمرّ الحملات التفتيشيّة والرقابيّة لكوادر الأمن العام على المنشآت، وقد تمّ الثلاثاء تحرير حوالي 450 مخالفة بحقّ منشآت غير ملتزمة.

 




 

 


 

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