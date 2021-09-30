فرع ضمان إربد يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن فرع ضمان إربد الحاصل منذ عام 2019 على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو (9001:2015) قد حصل على استمرارية الحفاظ على هذه الشهادة مدة أخرى اعتباراً من 26 ايلول الحالي، وعليه يكون الفرع حاصلاً على الشهادة للسنة الثالثة على التوالي.

اضافة اعلان



وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها تعتز بكوادرها البشرية وبإنجازاتها المتحققة بشكل مستمر، مبينةً أنها لا تألو جهداً بتقديم أفضل خدماتها لجمهورها والمؤمن عليهم، بجميع فروعها ومديرياتها ومراكز خدمتها العاملة في جميع محافظات المملكة وألويتها.



وأوضحت المؤسسة أن فرع ضمان إربد حصل على شهادة الآيزو، وذلك بعد تهيئة الفرع بجميع مديرياته وأقسامه بجهود مشتركة من قبل فريق لجنة تطبيق نظام إدارة الجودة المشكلة من موظفي المؤسسة وبمشاركة موظفي فرع ضمان اربد.



وبيّنت المؤسسة أن استمرار فرع ضمان اربد بالحفاظ على شهادة الآيزو يضيف إلى المؤسسة انجازاً آخر تفخر به، لاسيما وأن جميع فروع المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير عملياتها وإجراءاتها.



وأضافت المؤسسة أنها أعطت الاهتمام بتضمين معايير الجودة في جميع مراحل عملها وتطورّها والتي كان نتاجها استمرارية الفرع بالحفاظ على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي نتيجة التطوير المستمر لجميع عمليات المؤسسة.



يذكر أنه قد سبق أن حصل فرعا ضمان شمال عمان وسحاب على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو (9001:2015) .