فرع ضمان سحاب يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

الوكيل الاخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إن فرع ضمان سحاب الحاصل منذ عام 2019 على شهادة إدارة الجودة العالمية الآيزو (9001:2015)، حافظ على هذه استمرارية الحصول على الشهادة مدة أخرى اعتبارا من اليوم الثلاثاء وللسنة الثالثة على التوالي.



وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، اعتزازها بكوادرها البشرية وإنجازاتها المتحققة بشكل مستمر، مبينة أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدماتها لجمهورها والمؤمن عليهم، بجميع فروعها ومديرياتها ومراكز خدمتها العاملة في جميع محافظات المملكة وألويتها، لا سيما أن جميع خدماتها تقدم إلكترونيا.

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