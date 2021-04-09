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الجمعة، 09-04-2021 01:08 م

فرق الأمانة التفتيشية توجه 77 انذاراً لمنشآت مخالفة

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الوكيل الاخباري - وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان أمس الخميس، 77 انذارا لمنشآت مخالفة لأوامر الدفاع من خلال 687 زيارة.

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ونفذ صفر اغلاق على أمر الدفاع واغلاق واحد على غير أمر الدفاع، إضافة إلى تحرير 6 مخالفات اخرى.

 

كما نفذت جولة سلامة عامة واحدة مع متصرفية وادي السير واسفرت عن 3 مخالفات لافراد على أمر الدفاع على ضبوطات وزارة الداخلية.


--(بترا)

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