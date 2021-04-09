فرق الأمانة التفتيشية توجه 77 انذاراً لمنشآت مخالفة

الوكيل الاخباري - وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان أمس الخميس، 77 انذارا لمنشآت مخالفة لأوامر الدفاع من خلال 687 زيارة.

اضافة اعلان



ونفذ صفر اغلاق على أمر الدفاع واغلاق واحد على غير أمر الدفاع، إضافة إلى تحرير 6 مخالفات اخرى.

كما نفذت جولة سلامة عامة واحدة مع متصرفية وادي السير واسفرت عن 3 مخالفات لافراد على أمر الدفاع على ضبوطات وزارة الداخلية.



--(بترا)