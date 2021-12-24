الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 03:08 م

فرق الدفاع المدني تنقذ مواطنا سقط من مقطع صخري بعد ساعات عمل متواصلة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث سقوط شخص من أعلى مقطع صخري بمنطقة الصبيحي في محافظة البلقاء .

مضيفا أنه وبعد مسير على الأقدام تمكنت فريق الإنقاذ من الوصول إليه وتبين أنه قد سقط عن مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن (٢٠) متر ويعاني من كسر بالقدم اليسرى حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في موقع الحادث وإنزاله عن المقطع باستخدام المعدات المتخصصة .

وأشار الناطق الإعلامي أنه تم نقل المصاب بعد ذلك سيراً على الأقدام من مكان سقوطه إلى الطريق الرئيسي ومن ثم نقله الى مستشفى السلط الحكومي، والمصاب قيد العلاج.

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