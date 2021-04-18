الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خارجية النواب تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار بين الأردن والعراق

زراعة الأعيان تبحث واقع القطاع الزراعي والحيواني

أوقاف الطفيلة تطلق حملات نظافة وبرامج للوعظ والإرشاد في المساجد

مديرية شباب الزرقاء تحتفل باليوم الوطني للعلم

22138 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المفرق

فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة

جينيس يدخل علم الأردن بموسوعته كأطول يافطة

تمديد بطاقات تأمين فئة الأمان الاجتماعي حتى نهاية نيسان 2022

تسويات ضريبيّة لـ 458 شركة ومكلّفاً

إحالة أمين عام المجلس الصحّي أبو الفول للتقاعد

الأحد، 18-04-2021 06:20 م

فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة

1



الوكيل الاخباري - وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان 47 إنذارا لمنشآت مخالفة، أمس السبت، من خلال 362 زيارة.
اضافة اعلان

ونجم عن الزيارات إغلاق واحد على أمر الدفاع و5 اغلاقات أخرى على غير أمر الدفاع، إضافة إلى تحرير 23 مخالفة أخرى أيضا. ونفذ فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، وبالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي، جولات مشتركة على الباعة المتجولين أسفرت عن 58 زيارة لبسطات بيع تم مخالفة 8 منها وإزالة 45 بسطة مخالفة وإتلاف 1584 لترا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202115221355623931531

أوقاف الطفيلة تطلق حملات نظافة وبرامج للوعظ والإرشاد في المساجد

420211611391781324858

مديرية شباب الزرقاء تحتفل باليوم الوطني للعلم

420211621205487036802

22138 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المفرق

f

جينيس يدخل علم الأردن بموسوعته كأطول يافطة

uu

تمديد بطاقات تأمين فئة الأمان الاجتماعي حتى نهاية نيسان 2022

2

تسويات ضريبيّة لـ 458 شركة ومكلّفاً

أخبار متعلقة
ج

الملك يتفقد أسواق السلام في عمان- فيديو

173878583_3975369349220064_7848161965209545805_n

أمانة عمان تبدأ بتركيب أطول علم في العالم - شاهد الصور

420219133412462193983

إربد: مخالفة 8 منشآت لعدم وضع لوائح الأسعار

600c07214eba0

الأمانة: إغلاق 5 منشآت مخالفة في عمان

60703c0b5d737

أمانة عمّان: تعليق 30 ألف علم على الطرق احتفالا بمئوية الدولة

1220201123529533071166

فرق الأمانة التفتيشية توجه 77 انذاراً لمنشآت مخالفة