فرق تفتيش أمانة عمان تنذر 47 منشأة مخالفة



الوكيل الاخباري -

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وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان 47 إنذارا لمنشآت مخالفة، أمس السبت، من خلال 362 زيارة.ونجم عن الزيارات إغلاق واحد على أمر الدفاع و5 اغلاقات أخرى على غير أمر الدفاع، إضافة إلى تحرير 23 مخالفة أخرى أيضا. ونفذ فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية، وبالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي، جولات مشتركة على الباعة المتجولين أسفرت عن 58 زيارة لبسطات بيع تم مخالفة 8 منها وإزالة 45 بسطة مخالفة وإتلاف 1584 لترا.