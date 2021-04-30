الجمعة 30-04-2021
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الجمعة، 30-04-2021 12:20 م

فرق تفتيش الأمانة تنذر 92 منشأة مخالفة

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الوكيل الاخباري - وجهت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان، أمس الخميس، 92 انذاراً لمنشآت مخالفة من خلال 751 زيارة.

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وبحسب بيان صادر عن الامانة اليوم، فقد نجم عن تلك الزيارات تسجيل 10 مخالفات صحية ومهنية و 6 اغلاقات أخرى.

 

ونفذ فريق الطوارئ ومراكز التفتيش التابعين لدائرة الرقابة الصحية والمهنية بالتعاون مع دائرة الضبط العشوائي جولات مشتركة على الباعة المتجولين أسفرت عن 108 زيارات لبسطات حيث تم تسجيل 3 مخالفات واتلاف 4830 لترا وإزالة 105 بسطات، كما تم إجراء جولة للسلامة العامة اسفرت عن 3 مخالفات لأفراد على أمر الدفاع.

 

--(بترا)

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