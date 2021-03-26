فرق تفتيش الأمانة توجه 96 انذارا لمنشآت مخالفة

الوكيل الاخباري - وجهت أمانة عمان 96 انذاراً لعدد من المنشآت لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

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وأوضحت الامانة في تقريرها اليومي، ان ذلك جاء من خلال 672 زيارة نفذتها مراكز التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في الامانة أمس الخميس، كما نتج عن تلك الزيارات مخالفتين واغلاقات لمخالفة أوامر الدفاع.

--(بترا)

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