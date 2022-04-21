فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن

الوكيل الاخباري - ضبطت فرق مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية متسولا يتنكر بزي عامل وطن في منطقة غرب عمان من مواليد عام 1986 ، ولدى تدقيق بيانات المتسول تبين انه من ذوي السوابق الجرمية وبحقه ٤٨ قيدا ومنها :" التسول وفرض الاتاوات والمخدرات والسرقة وانتحال الصفات"، حيث جرى تسليمه إلى المركز الأمني وفق الأصول من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي صدر عنها اليوم ان المتسول الذي انتحل صفة عامل الوطن بهذا العمل يستغل مشاعر الناس ويسيئ الى عمال الوطن الذين يعملون بكل امانة و اخلاص وشرف.

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