الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

وفاتان و15 إصابة بحادث سير على طريق المطار

الأزرق : مبادرة لتمكين المرأة اللاجئة بمخيم مريجيب الفهود

الهلال الأحمر الأردني ينظم حفل إفطار جماعي

العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب

فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن

إغلاق مطعم بالعقبة لانتهاكه حرمة شهر رمضان المبارك

التربية: للمدرسة دور بالكشف عن مواهب الطلبة وصقلها

الملك يؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

وقف العمل بقرار السقوف السعرية للبندورة والكوسا والخيار والزهرة

العسعس: الحكومة تمتلك حرية قرارها الاقتصادي دون املاءات خارجية

الخميس، 21-04-2022 06:04 م

فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن

220221919321962762919


الوكيل الاخباري - ضبطت فرق مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية  متسولا يتنكر بزي عامل وطن في منطقة غرب عمان من مواليد عام 1986 ، ولدى تدقيق بيانات المتسول تبين انه من ذوي السوابق الجرمية وبحقه ٤٨ قيدا ومنها :" التسول وفرض الاتاوات والمخدرات والسرقة وانتحال الصفات"، حيث جرى تسليمه إلى المركز الأمني وفق الأصول من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي صدر عنها اليوم ان المتسول الذي انتحل صفة عامل الوطن بهذا العمل يستغل مشاعر الناس ويسيئ الى عمال الوطن الذين يعملون بكل امانة و اخلاص وشرف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120218212941301979278

الأزرق : مبادرة لتمكين المرأة اللاجئة بمخيم مريجيب الفهود

6

الهلال الأحمر الأردني ينظم حفل إفطار جماعي

220219181541411259497

إغلاق مطعم بالعقبة لانتهاكه حرمة شهر رمضان المبارك

197428

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2021

9202028101027650100247

التربية: للمدرسة دور بالكشف عن مواهب الطلبة وصقلها

0022

توجيهية مشروع حافلات التردد السريع تعقد اجتماعها الثاني

أخبار متعلقة
420221118151853961412

رمضانيات اربد تتواصل بحضور جماهيري كبير

1202220213214745990326

لقاء ببلدية كفرنجة يبحث أهمية دور الشباب بالتنمية

140228

ضبط 820 متسولا الشهر الماضي

120222384132918552839

توزيع بطاقات غذائية على 30 ألف أسرة خلال شهر رمضان

42022318132326259684

توزيع طرود غذائية بقيمة 100 ألف دينار على اسر اردنية

420222221511630285268

المهندسين تطلق حملة الخير في شهر الخير