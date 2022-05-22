فريق أردني فنلندي مشترك يبدأ مسحا أثريا بتل يعمون في إربد

الوكيل الإخباري - باشر فريق أثري من قسمي الآثار وصيانة المصادر التراثية بجامعة اليرموك بالتشارك مع فريق من جامعة هلسنكي الفنلندية وبالتعاون مع دائرة الآثار العامة، مسحا أثريا في إربد.

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وقالت عميد كلية الآثار والانثربولوجيا في الجامعة الدكتورة لمياء خوري إن أعمال المسح الأثري تأتي ضمن مشروع مشترك بعنوان "المسوحات الأثرية في منطقة تل يعمون" بالاعتماد على الخرائط والصور الجوية لتوثيق المواقع الأثرية المتضمنة أعمال الرسم والتصوير لطبقات الأرض السطحية، والتوثيق وتحليل البقايا المعمارية؛، سعيا لفهم الحياة الاجتماعية في تلك المنطقة.



وأشارت إلى أن المشروع يمثل أساسا لبحث علمي ينفذه أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ومادة دراسية خصبة للطلبة وباحثي الآثار، موضحة أن اللقى الأثرية بعد اكتشافها يجري توثيقها ليصار بعدها البدء بتحليلها ودراستها في مختبرات الكلية؛ تحضيرا لنشرها ما ينعكس إيجابا على سمعة الكلية والجامعة عالميا.



ويتولى الإشراف على الفريق رئيس قسم الآثار الدكتور ماهر طربوش، ورئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها الدكتور حسين صبابحة، والدكتور أحمد الشرمان، ومن الجانب الفنلندي الدكتور انتي لاهيلما والدكتورة مارتا لورينزون وفريق فني من جامعة هلسنكي.