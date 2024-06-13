فريق أردني يطلع على التجربة الهولندية والبلجيكية بصناعة الهيدروجين الأخضر

الوكيل الاخباري - اطلع فريق أردني متخصص بالهيدروجين الأخضر في الأردن، برئاسة مدير مديرية الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس يعقوب مرار، خلال زيارته هولندا وبلجيكا على أحدث الممارسات والتقنيات المتبعة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

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واستعرض مرار خلال لقائه المختصين في صناعة الهيدروجين في البلدين، وضع الأردن في هذه الصناعة الجديدة كليا، موضحا امكانية صناعتها في الأردن.

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