فريق التمكين الاقتصادي يتابع مراحل صيانة مركز الأمل للتربية بالمفرق

الوكيل الاخباري - زار فريق مشروع "التمكين الاقتصادي الذي ينفذه الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مركز "الأمل" للتربية الخاصة في محافظة المفرق لمتابعة أعمال مشروع صيانة المركز.



وأشار رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد الدكتور عاطف عضيبات، إلى أهمية المتابعة الميدانية للوقوف على آليات العمل، وحل المشاكل والمعيقات التي تواجه المشروع بهدف تسريع الإنجاز.

اضافة اعلان