فريق الوكالة الأمريكية لإعداد وتأهيل المعلمين يزور الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، الفريق المنفذ لبرنامج الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، والمدعوم من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID.



وأكد عبيدات، خلال اللقاء، أهمية تأهيل وتمكين المعلمين، وتزويدهم بالمهارات التي تحسّن مخرجات التعليم، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتوفير كل سبل الدعم للمساهمة في تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه.

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