الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 05:34 م

فريق تطوعي في إربد للحث على تلقي المطاعيم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أطلق محافظ إربد، رضوان العتوم، اليوم الثلاثاء، فريقا تطوعيا من 15 شخصا، لتنفيذ حملة توعوية تحث على تلقي المطاعيم والتقيد بالبروتوكولات الصحية وأوامر الدفاع.

وقال المحافظ العتوم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة أطلقت بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والحكومة النرويجية، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق فريق آخر قبل 3 شهور تكون من 30 متطوعا للغاية نفسها.

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