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الثلاثاء، 10-05-2022 08:21 م

فريق طبي أميركي يزور مستشفى الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - استقبل مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور جمال ملحم، اليوم الثلاثاء، وفدا طبيّا أميركيّا ضم استشاري قلب الأطفال في مستشفى لوس أنجلوس للأطفال الدكتور بيير ونغ وممثلين عن جمعية هدية الحياة الدولية وسلسلة الأمل؛ لفتح آفاق التعاون ما بين المستشفيين في مجال إجراء عمليات جراحية للأطفال الذين يُعانون من تشوهات القلب الخَلقية.

وثمن ملحم هذا النمط الإنساني من التعاون الطبي وفرص تبادل الخبرات في هذا الحقل الطبي مؤكدا أهمية استمراريّة مثل هذه المبادرات التي تفسح المجال أمام صرح طبي كبير كمستشفى الجامعة الأردنية، ليكون له دور إنساني في تقديم الخدمات العلاجية وخاصة للأطفال المرضى الذين لا يملكون القدرة على تحمُّل تكاليف العلاج.

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