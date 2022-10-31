فريق عمان العربية يضع خطة العمل لجائزة هالت برايز (Hult Prize)

الوكيل الاخباري - برعاية من مركز الإبداع والإعمال الريادية وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية شارك فريق من طلبة الجامعة بالورشة التعريفية التي أقيمت في جامعة العلوم التطبيقية حول التعريف في مسابقة هالت برايز ( Hult Prize) بحضور مسؤولة هالت برايز ( Hult Prize) في الشرق الأوسط "يانا دباغيه" حيث وضع فريق الجامعة خطته للعمل بقيادة الطالبة روز الوريكات مدير الحرم الجامعي لجائزة هالت برايز ( Hult Prize)، والجدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من الخطط التطويرية في عالمنا بشكلٍ عام وفي أردننا العزيز وجامعتنا " جامعة عمان العربية " بشكلٍ خاص،حيث جرت العادة في كل عام وبالتعاون مع جائزة هالت برايز ((Hult Prize على البحث عن الأفكار الريادية الهادفة لتحسين سبل الحياة وتطويرها وحل المشكلات المعاصرة بطرق معاصرة.



ومن المعلوم أن جائزة هالت برايز (Hult Prize) تنظم مسابقة لطلاب الجامعات في مختلف أنحاء العالم حيث تتنافس الفرق المشاركة على إنشاء مشاريع وتنفيذ أفكار تهدف إلى حل المشكلات الاجتماعية المزمنة وبناءً على ذلك يتلقى الفريق الفائز جائزة يبلغ قدرها مليون دولار أمريكي كرأس مال أساسي لإطلاق شركتهم وتوسيع نطاق المشروع.

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