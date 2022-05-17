فريق مسابقة تحدي القراءة ينهي تقييم طلبة إقليم الشمال

الوكيل الاخباري - أنهى فريق التقييم الوطني لمسابقة تحدي القراءة العربي تقييم الطلبة المشاركين في إقليم الشمال.



وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى تطبيق المعايير الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على الطلبة المشاركين منهم ودمجهم بالمسابقة وتعزيز جهودهم.



وبينت أن الفريق سينتقل يوم غد الأربعاء لتقييم المشاركين في إقليم الوسط، حيث جرى تقسيم مديريات الوسط على يومين متتاليين.

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