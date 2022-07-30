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السبت، 30-07-2022 03:02 م

فريق من إدارة السلامة في الضمان يزور مطار الملكة علياء

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الوكيل الإخباري - قام فريق من مديرية المهن الخطرة بإدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في الضمان الاجتماعي بزيارة توعوية لمطار الملكة علياء تخللها زيارة الأقسام التي تتعرض للمخاطر والالتقاء بالعاملين في هذه المهن وتوعيتهم فيما يخص المهن الخطرة.

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وقدّم فريق المؤسسة شرحاً حول المهن الخطرة التي تعتمدها المؤسسة مؤكدين أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي جرى اعتمادها رسمياً كمهن خطرة بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن 45 عاماً من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.


وتطرّق الفريق خلال جولته التوعوية لإجراءات السلامة والصحة المهنية التي تتبعها المؤسسة، مبيناً أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل.


 




 

 


 

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