الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 25-07-2021 03:07 ص

فريق من 5 مدعين عامين للتحقيق في حادثة مستشفى الجاردنز

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 الوكيل الاخباري - كشف مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس القضائي أنه "وبمجرد وصول خبر حادثة مستشفى الجاردنز تحركت النيابة العامة على الفور إلى مكان الحادث وقرر النائب العام في عمان حسن العبداللات تشكيل فريق تحقيق من خمس مدعين عامين" ، وفق يومية الراي . اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن الفريق باشر إجراءات التحقيق والكشف على مكان الحادث والتحرز على الملفات الطبية للمتوفين وضبط أي ادلة تساعد في التحقيق، جرى الكشف على جثث المتوفين الاثنين وإرسالهما الى المركز الوطني للطب الشرعي في مستشفى البشير للوقوف على سبب الوفاة"

 




 

 


 

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