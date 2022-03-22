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الثلاثاء، 22-03-2022 01:03 م

فريق نقابة المحامين لمراقبة الانتخابات: رصد 30 ملاحظة بعملية الاقتراع

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الوكيل الإخباري - رصد فريق نقابة المحامين للرقابة على انتخابات المجالس المحلية ومجالس البلديات ومجلس أمانة عمان 30 ملاحظة على سير عملية الاقتراع.اضافة اعلان


وقال رئيس الفريق عضو مجلس النقابة وليد العدوان انه تم إيصال جميع الملاحظات التي وردت إلى غرفة عمليات الرقابة على الانتخابات في مقر النقابة الى الهيئة المستقلة للانتخاب وقامت على الفور بالتعامل معها ومعالجة الاشكاليات ومعظم المخالفات.

واضاف ان فريق النقابة المكون من 1200 محاميا ومحامية موزعين على مختلف الدوائر الانتخابية، رصد منذ لحظة الصباح وافتتاح الصناديق العديد من الملاحظ حول سير عملية الاقتراع وحتى اصدار التقرير الصباحي.

ومن أبرز الملاحظات التي تم رصدها ما يلي:

1- تعطل اجهزة الحاسوب في مدرسة سموع حوالي ربع ساعة عند فتح الصندوق مما ادى الى تأخر فتح الصندوق.

2- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع وجود اكثر من مقترع يقترعون في معزل واحد.

3- عدم وجود كشف الأحرف والارشاد في بعض المراكز مما يعيق الدلالة للمقترع على الصندوق.

4- لوحظ في مدرسة رفيدة في الزرقاء ابطال ورقة انتخاب وضعت في الصندوق كونها غير مختومة بسبب خطأ موظف.

5- يوجد نقص باوراق الاقتراع في اكثر من محافظة.

6- لوحظ عدم وجود اسطمبات تحبير للبصمة في عدة مراكز.

7- في احدى المحافظات لم يوقع رئيس اللجنة على محظر فتح الصندوق.

8- لوحظ في بعض المناطق دخول المقترعين الاميين بدون مرافقين.

9- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع عدم وجود استكارات تميز الصناديق عن بعضها البعض.

10- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع عدم تنظيم للدور .

11- لوحظ من بعض اللجان عدم الاطلاع على ورقة الاقتراع للاميين وترك الامر للمرافق .

12- لوحظ في عدد من المراكز عدم توفر التدفئه حيث ان الطقس بارد جدا في بعض المناطق مما يؤثر على صحة اللجان والمندوبين والمراقبين.

13- التدفق على الصناديق ضعيف جدا في اغلب المراكز لغاية الساعة الحادية عشرة .

14- عدم وجود متطوعين او موظفين متخصصين كافين بارشاد المقترعين لمراكز المقترعي في اكثر من مركز .

15- لوحظ في بعض المراكز ان البنية التحتية غير مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصه لوجود رمبة تسهل عليهم دخول المراكز وفي نفس الوقت صعوبة تمكين كبار السن من الاقتراع بسبب وجود قاعات ومراكز طابقية ولا يوجد من يساعدهم على ذلك .

16- لوحظ في مدرسة دار السلام في منطقة طبربور - الخزنة ان لجنة الاقتراع موجوده في قاعة والتحبير في قاعة اخرى .

17- لوحظ في بعض المراكز عدم التعاون من قبل اللجان مع المراقبين بتزويدهم بالاحصائيات اللازمة .

18- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع ان الحبر يزول فورا عن سبابه المقترعين .

19- لوحظ في مدرسة المعمورة في سحاب قيام بعض الاشخاص بالاقتراع دون تحبير وان هناك بعض الموظفين المسؤولين عن التحبير يتدخلون في ارشاد المقترعين نحو مرشح معين ويوصلوهم ويتواجدوا معهم في المكان المخصص للتصويت (المعزل) .

20- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع قيام بعض المقترعين بتصوير اوراق الاقتراع بعد عملية التصويت .

21- لوحظ في مركز مدرسة ثابت بن قيس صندوق 20 احد الاشخاص قد اقترع على رخصة القيادة وليس هوية الاحوال المدنية .

22- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع عدم تعاون اللجان في اعطاء الاحصائيات المعني فيها المراقبين .

23- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع الطلب من المراقبين عدم الخروج من قاعة الاقتراع والطلب منهم اطلاعهم على التقارير الخاصة بهم كمراقبين .

24- لوحظ في مدرسة الخالدية المركزية للبنات السماح لبعض حاملي جواز السفر بالاقتراع دون اخرين .

25- رصد الفريق صغر حجم غرف الاقتراع في بعض المراكز مما ادى الى الاكتظاظ المراقين والمندوبين وموظفين الهيئة ولجنة الانتخاب في عدد من مراكز الاقتراع.

26- ازدحام من قبل الناخبين عند صندوق الاقتراع داخل غرفة الاقتراع.

27- رصد عملية التصوير لدفاتر الاقتراع من قبل الناخبين داخل غرفة الاقتراع .

28- رصد الفريق عدم تهيئة بنيه تحتيه في مركز الاقتراع لكبار السن وذوي الاعاقة حيث لوحظ ان مركز الاقتراع الخاص بهم تكون في الطوابق العليا وعدم وجود ممرات خاصة بهم .

29- لوحظ في بعض المراكز عدم مراعاة اجراءات السلامة العامة من حيث التباعد ولالتزام بالكمامات.

30- لوحظ امام كافة المراكز استخدام الاطفال في الدعاية الانتخابية للمرشحين .

 




 

 


 

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