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الإثنين، 24-06-2024 02:27 م

فريق وزاري يلتقي المسؤولين التنفيذيين في مأدبا

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري - عقد فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الاثنين، لقاء تواصليا مع المسؤولين التنفيذيين في محافظة مأدبا.

وتهدف اللقاءات في المحافظات التي يعقدها فريق وزاري شكله رئيس الوزراء، إلى الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال الـ 25 سنة الماضية، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

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