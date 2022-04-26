فصل أنظمة الطاقة المتجددة العاملة بالعبور أيام العطل

الوكيل الإخباري - قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فصل أنظمة الطاقة المتجددة العاملة بالعبور من الشبكة الوطنية للكهرباء يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية حتى السابع من الشهر المقبل.

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وفي كتاب وجهته الهيئة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع واربد) فإن القرار نفذ من الرابع عشر من الشهر الحالي على أن يبدأ الفصل منذ الساعة السادسة صباحا ويتم ارجاع الأنظمة تدريجيا اعتبار من الساعة الواحدة بعد الظهر خلال أيام لمشار إليها و بالتنسيق مع مركز المراقبة والتحكم الوطني.



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