فصل التيار الكهربائي بمناطق في اربد والمفرق غداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي غداً الإثنين، عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، ان فصل التيار في محافظة اربد سيشمل مناطق (شارع عبدالله رواحة، مجمدات سيف، مجمدات يحيى، مخبز التوفيق وجميع مشتركي 1 و 3 فاز)، وسيكون من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.



وسيكون الانقطاع في مناطق (مدرسة خولة بنت الازور، مركز عباس القرآني، مدرسة الشموع، شارع جنين، وشارع القدس)، من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الثانية ظهراً .

كما سيشمل الانقطاع مناطق (بلدة مرحبا والسمط بالكامل، وتجمعات اسكايين، الاشغال العامة، الصريح الحي الجنوبي، تجمع زقروطة، نادي الصريح الرياضي، تجمع الحصن - الحي الشرقي، تجمع ريف البلص، تجمع ريف العجلوني ونايف العيادات) من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، فيما سيكون الانقطاع في مديرية درك غرب اربد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

وبينت الشركة ان انقطاع التيار سيشمل في محافظة المفرق منطقة المنارة، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً، فيما سيمتد في منطقتي محول المدرسة القطرية رقم 3 ، ومحول المدرسة الكويتية رقم 6، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.