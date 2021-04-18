الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

وزير الزراعة : استقرار أسعار الدواجن خلال يومين

تباين في آراء الأردنيين بشأن تخفيف القيود خلال رمضان

بريطانيا ترسل سفنا حربية للبحر الأسود دعما لأوكرانيا

بدء سريان قرار رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص في السعودية

وفيات الأحد 18/4/2021

الحكومة تبحث في الحظر الشامل والحظر الجزئي

مناقشة موضوع فاقدي السند الأسري والغارمات اليوم

قرار حاسم بشأن ملف الدواجن اليوم

الأحد، 18-04-2021 10:29 ص

فصل التيار الكهربائي بمناطق في اربد والمفرق غداً

WhatsApp-Image-2021-02-09-at-12.57.02-PM


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي غداً الإثنين، عن مناطق محدودة في محافظتي اربد والمفرق لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، ان فصل التيار في محافظة اربد سيشمل مناطق (شارع عبدالله رواحة، مجمدات سيف، مجمدات يحيى، مخبز التوفيق وجميع مشتركي 1 و 3 فاز)، وسيكون من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.


وسيكون الانقطاع في مناطق (مدرسة خولة بنت الازور، مركز عباس القرآني، مدرسة الشموع، شارع جنين، وشارع القدس)، من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الثانية ظهراً . 

 

كما سيشمل الانقطاع مناطق (بلدة مرحبا والسمط بالكامل، وتجمعات اسكايين، الاشغال العامة، الصريح الحي الجنوبي، تجمع زقروطة، نادي الصريح الرياضي، تجمع الحصن - الحي الشرقي، تجمع ريف البلص، تجمع ريف العجلوني ونايف العيادات) من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثالثة عصراً، فيما سيكون الانقطاع في مديرية درك غرب اربد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً.

 

وبينت الشركة ان انقطاع التيار سيشمل في محافظة المفرق منطقة المنارة، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الثانية والنصف ظهراً، فيما سيمتد في منطقتي محول المدرسة القطرية رقم 3 ، ومحول المدرسة الكويتية رقم 6، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خد

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

وزير الزراعة : استقرار أسعار الدواجن خلال يومين

4202116145937904823899

الحكومة تبحث في الحظر الشامل والحظر الجزئي

4202113123232955654204

قرار حاسم بشأن ملف الدواجن اليوم

ث

بدء استقبال طلبات الاستفادة من سلف الضمان

أخبار متعلقة
33

المفرق.. نقل البسطات إلى شارعين بالوسط التجاري بعد إغلاقهما

main_image60780f1322f65

المفرق: مخالفة 6 محال تجارية لم تلتزم بالتسعيرة الحكومية

لقاح-الانفلونزا

المفرق: 16 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

19_2017-636498143009401362-940

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

f

نقابة الاطباء تنعى الدكتور رزق الله ابو عليم

مفلح

وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق