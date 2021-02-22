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الإثنين، 22-02-2021 09:14 ص

لغاية تحسين جودة الشبكات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد غداً

تير
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء، عن بعض المناطق بمحافظة إربد لغاية تحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، إن فصل التيار الكهربائي سيبدأ الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً، في بعض المواقع وهي: بلدة كفر عان - وسط البلد داخل سور البلدية وكفر يوبا - طريق وادي الغفر.

 

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