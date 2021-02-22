فصل التيار الكهربائي عن مناطق بإربد غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن عزمها فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء، عن بعض المناطق بمحافظة إربد لغاية تحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان



وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، إن فصل التيار الكهربائي سيبدأ الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً، في بعض المواقع وهي: بلدة كفر عان - وسط البلد داخل سور البلدية وكفر يوبا - طريق وادي الغفر.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





