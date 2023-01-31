فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.



وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، ويشمل مناطق: صوفرة، والمكيمنات، وإسكان الكريمَّة، والكريمة الزراعي، ومحطة تحلية، ومركز صحي الكريمة، ومزارع محمود بعارة وعلي مصطفى ومضخة 55، ومدرسة الكريمّة الجنوبي للبنات.

اضافة اعلان