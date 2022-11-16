الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الأربعاء، 16-11-2022 07:01 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الخميس - أسماء

main_image6374f431d8e41


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، سيشمل بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيمتد في بلدة المشارع وأحيائها من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً، بهدف إجراء أعمال الصيانة السنوية للشبكة.

كما اعلنت عن فصل التيار الكهربائي في الطفيلة من الساعة 9:00 صباحاً الى الساعة 4:00 عصراً على المناطق التالية  : المناطق المتأثرة: ارويم / عرفة / صنفحة / النمتة / مزرعة مرضي القطامين / مصنع الألبسة / الشعبان / مزرعة ركاد الطباشات.
وجاء الفصل بسبب  كهربة شبكة ضغط متوسط ومحطة تحويل فرعية جديدة وعمل صيانة للشبكة القائمة في تلك المنطقة  



 




 

 


 

إقرأ ايضا
720229134630333937683

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

1668704054571

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

eee

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

w

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مبنى رئاسة الوزراء

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

10202221162358331553535

زراعة كفرنجة تنفذ حملات لتنظيف قنوات الري

أخبار متعلقة
1120221513929276509142

فصل مبرمج للتيار الكهربائي على مدار الاسبوع في الكرك - أسماء

مصنع ينفث دخانه في الجو كأحد عوامل وأسباب التغير المناخي -(أرشيفية)

إطلاق مسار الأردن الخاص بتخفيض الانبعاثات الكربونية

كهرباء

فصل الكهرباء عن بعض المناطق في الأغوار الشمالية الاحد

441495_1_1642281925

متصرفية الأغوار الشمالية تحذر من احتمالية تشكل السيول

ببب

مدعوون لحضور الامتحان التنافسي في شركة السمرا لتوليد الكهرباء - أسماء

1314c046-thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

البنك الدولي: الأردن مهدد بخطر ندرة المياه