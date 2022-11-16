فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الخميس - أسماء

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غداً الخميس، سيشمل بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار سيمتد في بلدة المشارع وأحيائها من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً، بهدف إجراء أعمال الصيانة السنوية للشبكة.كما اعلنت عن فصل التيار الكهربائي في الطفيلة من الساعة 9:00 صباحاً الى الساعة 4:00 عصراً على المناطق التالية : المناطق المتأثرة: ارويم / عرفة / صنفحة / النمتة / مزرعة مرضي القطامين / مصنع الألبسة / الشعبان / مزرعة ركاد الطباشات.وجاء الفصل بسبب كهربة شبكة ضغط متوسط ومحطة تحويل فرعية جديدة وعمل صيانة للشبكة القائمة في تلك المنطقة