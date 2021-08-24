الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

لجنة الاوبئة : أرقام اصابات ووفيات كورونا غير مقلقة

شريم: المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية

مشتركة الأعيان تبحث قضايا العمل والبطالة

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل في الإمارات

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

وفاة شخص اثر حريق في إربد

الثلاثاء، 24-08-2021 02:30 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة غدا

6124d8315911e


الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي المفرق وعجلون، الأربعاء، لغاية إجراء صيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيكون في مناطق سما السرحان، ورباع السرحان، وسميا، ومنشية الكعيبر، وزملة الطرقي، من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الثالثة ظهرا، فيما سيشمل الفصل في مدينة المفرق مناطق: حي الهاشمي، وطريق إيدون بني حسن، وشرق دوار الخالدية، والمفردات جنوب الخزف، وتجمع خالد الدويري، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.

وبينت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق: منشار مقطش ومجاوريه، ومطاحن الزغول ومجاوريها، والحي الشرقي ببلدة عنجرة، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الخامسة مساء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202119152047586035376

لجنة الاوبئة : أرقام اصابات ووفيات كورونا غير مقلقة

جامعة الب

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

8202123164648388974136

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

حنفية ماء

مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

8202122165054181502582

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

820212401458948855895

الملك يشارك بقمة قادة دول الجوار في بغداد

أخبار متعلقة
fff

طائرتان من سلاح الجو الملكي شاركتا في عمليات إخماد حريق بإربد

كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

820213135948893120719

إربد : أمسية أدبية شعرية بعنوان في هديل الأقحوان

irbid-tourist-attractions

بعد وفاة بمشاجرة في النعيمة.. إجلاء عشرات الأسر

7202131214333572538427

ارتفاع صادرات اربد لشهر تموز الماضي بنسبة 13%

w

أنشطة شبابية في محافظتي إربد وعجلون