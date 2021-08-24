فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي المفرق وعجلون، الأربعاء، لغاية إجراء صيانة وتحسين جودة الشبكات.



وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيكون في مناطق سما السرحان، ورباع السرحان، وسميا، ومنشية الكعيبر، وزملة الطرقي، من الساعة التاسعة والنصف صباحا ولغاية الثالثة ظهرا، فيما سيشمل الفصل في مدينة المفرق مناطق: حي الهاشمي، وطريق إيدون بني حسن، وشرق دوار الخالدية، والمفردات جنوب الخزف، وتجمع خالد الدويري، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الرابعة عصرا.



وبينت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق: منشار مقطش ومجاوريه، ومطاحن الزغول ومجاوريها، والحي الشرقي ببلدة عنجرة، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الخامسة مساء.

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