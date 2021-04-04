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الأحد، 04-04-2021 08:44 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي يوم غد الإثنين، عن مناطق محدودة في محافظات (اربد والمفرق وعجلون) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار سيشمل في محافظة اربد مناطق : مثلث دير السعنة، دير السعنة – حي المركز الصحي، بيت يافا – الشارع الرئيسي، الحي الشرقي، وطريق البترول الشرقي، والوقت المتوقع للفصل من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً ، فيما سيكون القطع عن مناطق : ايدون – بجانب سور المستشفى طريق الحصن ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً .


كما يشمل الفصل شركة الفجر للغاز في بلدة ابسر ابو علي، من الساعة التاسعة الا ثلث صباحا ولغاية الثانية ظهراً، اضافة الى استمرار القطع في مناطق : مدرسة ثانوية بنات الطيبة، وتجمع الطيبة الجنوبي ، من الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ولغاية الرابعة مساءً .


وبينت الشركة ، ان الفصل في محافظة المفرق سيشمل مناطق : مصنع دهانات الكيلاني، منطقة الزنية – طريق الزرقاء ، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، فيما سيكون القطع في مناطق : تجمع ريف النمره – قرب المقبرة، تجمع عاطف مشاقبة ، حي النهضة – مقابل مضخة السلطة، النزهة – الشارع العام أول بلعما، وتجمع حيان رويبض – شرق المركز الصحي ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً .


وأشارت الى ان الفصل سيشمل في محافظة عجلون،مثلث مجمع التموين – عبين، عين جنا – الحي الشرقي، حي الجلابنة، حي ظهرة السرة، تجمع علي المومني، وشركة ناب الفيل، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً ، بينما سيستمر في منطقة عنجرة – عين ام الجلود ، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

 

المصدر - بترا 

 




 

 


 

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