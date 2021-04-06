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الثلاثاء، 06-04-2021 12:05 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي غداً الأربعاء، عن مناطق محدودة في محافظات (اربد والمفرق وعجلون)، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل سيشمل في محافظة اربد مناطق (شارع البتراء لغاية دوار جامعة العلوم، حدائق الملك عبدالله، شركة البان الطيبة، كازية الرجوب، كازية النداف، وتجمع ريف الصريح، جميع المشتركين على شارع البتراء لغاية دوار جامعة العلوم، وجميع المشتركين على الطريق من شرق دوار الثقافة ولغاية الحدائق)، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

 

وسيشمل الفصل ايضا مناطق (اسواق ام القرى، سوبر ماركت الحسن، منطقة حي الراس، ميني ماركت العيد، مسجد الحاج ابراهيم مهيدات، جمعية الهاشمية للتأهيل، مكتب اوقاف لواء الوسطية، مكتبة الياقوت، قهوة ابو معن، محكمة صلح الوسطية، بلدية الوسطية ، مجمع الدوائر، مركز شابات الوسطية، محكمة بلدية الوسطية، قاعة القمرين، دار البلدية الوسطى، مكتب اراضي البلدية، ملحمة البدر، مطعم واحة الخير، الاعتماد للزجاج، الوسطية للخدمات العامة، مخبز ابو يوسف، وجميع المشتركين في منطقة كفراسد - الحي الشمالي) من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة عصراً.


واوضحت الشركة، ان الفصل سيشمل أيضاً (منطقة دير ابي سعيد - الحي الغربي) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً، فيما ستكون مدة الفصل في مناطق (مخبز البركة ومجاوريه في منطقة دير السعنة، ومثلث دير السعنة، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

 

وبينت الشركة ان المناطق المشمولة بالفصل في محافظة المفرق هي (منطقة سهل الدبة)من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً، اضافة الى مناطق (الزعتري - الحي الشرقي، الزعتري - حي المقبرة، منشية السلطة، حي الروضة، وحي الناصرية) من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً ، فيما سيكون الفصل في مناطق (الحسينيات، المفردات، ومزارع الحق في منطقة المفردات) من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الثانية والنصف ظهراً.

 

وفي محافظة عجلون، سيقتصر الفصل على بلدة السفينة، ويستمر من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثانية ظهراً .

 




 

 


 

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