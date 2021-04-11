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الأحد، 11-04-2021 11:50 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي يوم غد الإثنين، عن مناطق محدودة بمحافظات الشمال (اربد، جرش، المفرق) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، ان فصل التيار سيشمل في محافظة اربد مناطق :غرفة تجارة اربد، شارع راتب البطاينة، صيدلية دواكم، عمارة ابراج الرباط، شارع احمد محمود التل، مدرسة خالد بن الوليد، شارع ابن الرومي، مكتب الاصدقاء للخدمات العاملة، محطة الحكيم، شارع الحسبة، شارع امين آغا، شارع نعيم التل، شارع ابو بكر الصديق، ملحمة الصقر، ملحمة الاردن، مجمدات ابو العز، مجمدات عرفات، ومحلات الاقصى للدهانات، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً .

 

كما يشمل الفصل مناطق: كفريوبا - الشارع الرئيسي، التطوير الحضري، مدرسة خديجة ومجاوريها، مدرسة كفريوبا للذكور الأساسية، طريق ترخيص غرب اربد، حكما - الحي الشرقي، بشرى - الحي الشمالي، مدرسة بنات بشرى ومجاوريها، اسكان الصيادلة حكما، تجمع ريف عليا، ومدرسة الثورة العربية الكبرى ومجاوريها، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً .

 

واشارت الى ان الفصل سيستمر في منطقة بيت يافا - طريق البترول الشرقي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عصراً، فيما سيكون في مناطق:

 

مدرسة مرو للذكور الأساسية، الحي الشمالي- مرو، ومسجد العمري، وغرب مدرسة ذكور مرو، من الساعة التاسعة إلا ثلث صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

 

كما يستمر الفصل في مناطق: بيت ايدس، كفرعوان، صيرة زيد، كفرابيل، والخارجة، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، فيما سيكون في مناطق مدرسة ثانوية بنات الطيبة، وتجمع الطيبة الجنوبي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

 

وبينت الشركة، ان الفصل سيشمل في محافظة جرش، محول بئر باب عمان، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً، فيما سيكون في مناطق: دحل - الحي الجنوبي، روضة بني هاشم، ام رامح، عنيبة الحي الشمالي، القنية، حميد والكرم ، حي الراس والحي الغربي، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً .

 

وفي محافظة المفرق سيقتصر فصل التيار على موقع محول بئر فلاح العطين، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً .

 




 

 


 

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