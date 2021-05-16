فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال ( اربد وعجلون وجرش ) غداً الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل في محافظة اربد مناطق "الطرة بلواء الرمثا، الشجرة أول البلد، الرمثا - طريق الطرة، تنقية الرمثا ومجاوريها، معصرة البشارات، جاروشة الخطيب، منطقة المحاسي، حي الدالية، حي الدرادرة، وحي مسلخ الرمثا"، مشيرة الى أن الوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً. وسيشمل الفصل مناطق "ارخيم، جنين الصفا، تجمع عوني شعبان، ومدرسة مندح الاساسية للبنين ومجاوريها" من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة عصراً .



وبينت الشركة أن الفصل سيقتصر في محافظة عجلون على مناطق "عبين،عبلين، وسيمتد من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً.



كما سيشمل في محافظة جرش مناطق "تجمع حي الأمير حمزة، تجمع ابراهيم خليل، تجمع ريف السهلات، تجمع الحسبان، اسكان الاسر الفقيرة، تجمع ابو طويلة، ومحمية الأمير حمزة ، والتي سيستمر فيها الفصل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً .