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الأحد، 23-05-2021 10:26 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين، عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (اربد والمفرق وجرش وعجلون)، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
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وسيشمل الفصل المبرمج في محافظة اربد، حسب بيان الشركة اليوم الاحد، مناطق (برقش، زوبيا، الحي الجنوبي، مهرما، وعرجان مثلث جديتا)، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عشر والنصف ظهراً، فيما سيكون الفصل في منطقة (محول مركز توقيف غرب اربد/ باب الهوى) من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الثالثة والنصف عصراً .


وسيكون الانقطاع في لواء الكورة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، وسيشمل مناطق (تبنه، خربة الرقة، تجمع خالد بني عيسى، تجمع خالد بني يونس وطريق زوبيا - تبنة). وفي مدينة الرمثا سيشمل القطع مناطق (محولات مطاحن النميش، محولات مصنع البيبسي ومحول سكن كلاسيك) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.


وفي محافظة المفرق سيشمل الفصل مناطق (جابر السرحان / قرب بداية المنطقة الحرة السورية الأردنية) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الحادية عشر صباحاً، فيما سيمتد الفصل في منطقة مغير السرحان / الشارع الرئيسي مقابل البلدية، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً. وقالت الشركة ان الفصل في محافظة جرش سيكون في مناطق (الكتة، السبطة، زقريط، محمية المأوى للطبيعة البرية - طريق ساكب ومزرعة حمد الخليلي)، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً.

 

واشارت الشركة في بيانها الى ان فصل التيار المتوقع في محافظة عجلون سيستمر من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً في مناطق (عجلون - طلوع المحافظة، دار محافظة عجلون ومجاوريها، مجمع عجلون الرياضي، اسكان عين جنا ومدرسة حطين ومجاوريها).

 




 

 


 

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