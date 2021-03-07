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الأحد، 07-03-2021 05:39 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن بعض المناطق في محافظات إقليم الشمال (إربد، جرش، عجلون، المفرق) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
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وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إن الانقطاعات ستشمل في محافظة إربد مناطق: الصريح - شرق كازية ابو عاشور، وجميع مشتركين واحد وثلاثة فاز، وان الوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الحادية عشر صباحاً، إلى جانب مناطق ايدون - جنوب مستشفى إربد التخصصي والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة الحادية عشر صباحا ولغاية الواحدة ظهراً، فيما سيكون الانقطاع في مناطق ايدون - جنوب دوار صحارى - طريق قصر العوادين، من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الثالثة عصراً.

وبينت الشركة، أن الفصل سيشمل في محافظة جرش مناطق: روضة بني هاشم، وتجمع علي راشد الزيود ومجاوريه، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً، وفي مناطق عين جملا - الشارع الرئيسي قرب المسجد، وجرش- الدير الشرقي، والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

واشارت الى شمول الفصل بمحافظة عجلون لمناطق: بلدة الهاشمية والوقت المتوقع للانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة مساءً، وفي مناطق: الساخنة، والصفصافة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

واوضحت الشركة، أن الفصل سيشمل في محافظة المفرق مناطق: محطة ضخ السلطة - (الخالدية 1) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية العاشرة والنصف صباحا، ومناطق: بئر السلطة 30 في منطقة الخالدية من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الواحدة والنصف ظهراً.

كما سيشمل الفصل مناطق: محول بئر محمد شاهين في منطقة الخالدية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ولغاية الثالثة عصرا، وفي مناطق: آبار الكريدور، ومزرعة جمال الحمايدة، ومزرعة خالد الشديد، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة مساء، إضافة الى مناطق: المؤسسة العالمية لتكنولوجيا الأسمدة في منطقة الخالدية من الساعة العاشرة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، وفي مناطق: مثلث الحمراء، ومركز اصلاح أم اللولو، ومركز درك أم اللولو، وجاروشة الشديفات، ومحول شركة دودين، وشركة خيرات الشمال، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً .

 




 

 


 

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