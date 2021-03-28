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الأحد، 28-03-2021 11:32 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها في فصل التيار الكهربائي غداً الإثنين، عن مناطق محدودة بمحافظات الشمال( اربد، المفرق، عجلون وجرش ) لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، ان فصل التيار في محافظة اربد سيشمل مناطق (كفريوبا - شمال البلد - الشارع الرئيسي)، من الساعة 9 ولغاية 11 صباحا، و(كفريوبا - جنوب دوار الترخيص) من الساعة 11صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، و(منطقة شارع الستين - اشارة كفرعان) من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية 3 عصراً.


وسيستمر الفصل بمناطق (ارخيم، جنين الصفا، تجمع عوني شعبان، مدرسة مندح الأساسية للبنين ومجاوريها)، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 مساءً. وفي محافظة المفرق سيشمل القطع مناطق (خشاع السليتين- شرق البلد - الشارع الرئيسي) من الساعة 9:30 صباحاً ولغاية 2 ظهراً ، وفي مناطق (المفردات الشرقية- جنوب المدرسة، المدينة الصناعية، ثغرة الجب - مقابل مصنع الكوابل، محول زرائب الاغنام، روضة ابو الهيال - مقابل الباعج - الطريق الرئيسي، حي الامير عبدالله - قرب بئر عقلة خزاعلة)، وسيكون القطع من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4مساءً.

 

وفي محافظة عجلون سيشمل القطع مناطق (ام الينابيع، محنا، ابو السوس، ام الينابيع - طريق راسون، عرجان، راسون، عين التنور) من الساعة 9 صباحاً ولغاية 4 مساءً.


وفي محافظة جرش مناطق (الكتة - مقابل مستودع جنوب ريمون، ام القنطرة الشرقية - وسط البلد الشارع الرئيسي) من الساعة 9 صباحاً ولغاية 5 مساءً.

 

 


 




 

 


 

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