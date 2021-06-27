فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً - اسماء

الوكيل الاخباري -

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أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة، غربي إربد، يوم غد الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات والتقليل من الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.وقالت الشركة، في بلاغها لمتصرفية لواء الطيبة، إن فصل التيار الكهربائي سيستمر من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 3 عصراً في مناطق: مركز أمن الطيبة، مصنع البلاستيك، صالون نجمة، محال مناجر التوحيد وأحمد رافع والتقوى، عيادة الدكتور يعقوب النمرات، مسجد التقوى، محلات افوكادو، معرض الشعلة، سوبر ماركت أحباب الله، العنود للمياه، وصيدلية مايا.كما يشمل الفصل الذي سيكون على جميع مشتركي 1 و3 فاز، مناطق: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، محطة محروقات موسى، محال ألبان الهدى وحارتنا ومراد والتقوى، وملحمة الحرمين وأسواق السالم.