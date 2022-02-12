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السبت، 12-02-2022 12:24 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا الاحد - أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد، غدا الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بلاغ لمتصرفية لواء الطيبة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً في مناطق الطيبة / وسط البلد، ومثلث ابسر أبو علي ومحيط مدرسة الطيبة الثانوية للبنات، اضافة الى منطقة مثلث دير السعنة غرب الإشارة الضوئية.

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