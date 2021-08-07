السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 02:13 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

كهرباء


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد، يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بلاغ لمتصرفية لواء الطيبة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في مناطق : الطيبة / وسط البلد، وحي المقاطع، ومثلث ابسر أبو علي.


وبينت أن الفصل المبرمج سيشمل أيضاً مناطق: حي المداحل، ودير السعنة، وابسر أبو علي، وصما / طريق البترول، ويستمر من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الحادية عشرة صباحاً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منت

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

277631_20_1628329426

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

الح

حوادث سير تفجع الأردنيين و 6 ضحايا خلال اليومين الماضيين

تطبيق

خدمة حكومية جديدة للتفتيش عن متلقي لقاح كورونا

الوكيل خاص

لجنة الأوبئة توضح لـ الوكيل حول الجرعة المعززة لمتلقي جرعتي لقاح كورونا

علي العايد

وزير الثقافة ينعى المخرج الأردني سعود الفياض خليفات

أخبار متعلقة
30819a7b12dc113b0ed9c9b86b96dbed

القبض على جميع المشتبه بهم في جريمة 'جفين' بإربد

w

إربد : إشهار ملتقى شعلة اليرموك الثقافي

1202128101113699679279

الأردن.. منشورات فيسبوك تودي بحياة شخصين وإصابة 20

720212704222910863113

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

60feabd6b5730

ضبط معمل لتصنيع مواد تنظيف غير صالحة للاستخدام في إربد

7202125124544217342018

ترجيح صدور التقرير النهائي لوفاتي الجاردنز الأربعاء