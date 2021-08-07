فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي اربد، يوم غد الأحد، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بلاغ لمتصرفية لواء الطيبة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في مناطق : الطيبة / وسط البلد، وحي المقاطع، ومثلث ابسر أبو علي.



وبينت أن الفصل المبرمج سيشمل أيضاً مناطق: حي المداحل، ودير السعنة، وابسر أبو علي، وصما / طريق البترول، ويستمر من الساعة التاسعة والنصف صباحاً ولغاية الحادية عشرة صباحاً.

