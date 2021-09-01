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الأربعاء، 01-09-2021 12:57 م

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق محدودة في المحافظة غداً الخميس، وذلك لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي لمشتركي (1 و 3) سيشمل بمدينة اربد منطقة شارع حوارة ضمن امتداده من اشارة بشرى وحتى شركة الأخوة للمحروقات، متوقعة أن يستمر الفصل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

وأضافت الشركة أن الفصل سيشمل بلواء المزار الشمالي، منطقة زوبيا شمال البلد / طريق تُبنة، ويستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

 

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