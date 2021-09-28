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الثلاثاء، 28-09-2021 10:19 ص

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

كهرباء


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد، عن نيتها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الكورة غربي اربد غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل مناطق، "أبو القين والرقة والطنطور ودير أبو العسل وغرب كفر راكب"، متوقعة استمرار انقطاع التيار من الساعة العاشرة صباحا ًولغاية الواحدة ظهراً .


واضافت ان الفصل سيستمر في منطقة المربعة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً.

 

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